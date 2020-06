In der vordersten Reihe gibt es nur wenige Infektionen

Im April und Mai wurden viele Mitarbeiter in den Branchen, die während der Epidemie weiter arbeiteten, auf freiwilliger Basis getestet. Von 324 getesteten Personen aus dem Bausektor seien weniger als fünf Personen infiziert worden, teilte das Gesundheitsministerium in einer parlamentarische Antwort an den CSV-Abgeordneten Marc Spautz mit. Von 1516 Lehrenden der weiterführenden Schulen wurde nur eine Person (0,1 Prozent) positiv auf das Coronavirus getestet. Bei den Grundschullehrern waren alle 66 Tests negativ.

Von den 11.964 Pflegekräfte, die an den Tests teilnahmen, hatten sich nur elf (0,1 Prozent) mit dem Coronavirus angesteckt. Auch das Pflegepersonal in den Krankenhäuser wurde getestet: Von 146 Teilnehmern hat sich nur ein Mitarbeiter (0,7 Prozent) mit dem Virus angesteckt. Im Handel haben sich 137 Mitarbeiter freiwillig für den Test gemeldet, und alle wurden negativ getestet. Insgesamt gab es in den getesteten Bereichen, trotz Einsatz an vorderster Front, nur wenige Fälle. Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus im Großherzogtum bleibt das schärfste Schwert die großflächigen Tests.

Die Luxemburger Regierung hatte im Mai angekündigt in einem großangelegten Massentest alle Einwohner und Grenzgänger zu einem freiwilligen Test einzuladen. Dazu wurden 17 «Drive-Through»-Stationen eingerichtet und die Bevölkerung in drei Kategorien einzuteilen. Für die Einteilung ist das Risiko der Branche entscheidend, sich mit dem Virus anzustecken.

(mm/L'essentiel)