Kunden nutzen den Sonntag für Weihnachtseinkäufe

Keine Warteschlangen vor dem Eingang von Einkaufszentren und Geschäften. Deshalb haben Laurent und Stéphanie aus Belval beschlossen, am Sonntag ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. «Wir arbeiten unter der Woche und dachten, es wäre weniger überfüllt als an einem Samstag. Was wir heute nicht geschafft haben zu kaufen, besorgen wir im Internet», erklärt Stéphanie.

Ein paar Meter weiter ist Myriam damit beschäftigt, Geschenke für ihre Familie und Freunde einzupacken. «Ich fange gerade erst an. Wir werden an Weihnachten weniger Leute sehen, aber das bedeutet nicht, dass ich weniger verschenken werde. Ich gehe lieber in die Läden, um die luxemburgischen Händler zu unterstützen, als große Unternehmen», sagt die Frau, die im Großherzogtum wohnt.

Sonntag bietet mehr Ruhe

Für Lorène und Laura, die aus Florenville (Belgien) angereist sind, war dieser freie Sonntag die perfekte Gelegenheit, um ein paar Einkäufe zu erledigen und nach Weihnachtsgeschenke zu suchen. «Ich kam am Samstag und ging nach einer Stunde, weil es so voll war. Es fühlt sich gut an, sich die Zeit nehmen zu können, aus dem Haus zu gehen und herumzulaufen, ohne gestresst zu sein», sagt die 22-jährige Laura.

«Es ist Sonntags geöffnet, also nutze ich das aus. Ich hatte mit mehr Leuten gerechnet», sagt der 29-jährige Tim In der Stadt und in den Einkaufszentren finde er alles, was er suche. «Ich kaufe nichts online», betont Tim.

(mme/L'essentiel)