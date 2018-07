Läufer werden in Echternach bunt gemacht

Eltern und Kinder, Familien und Gruppen von Freunden sind am Samstag früh aufgestanden, um an der sechsten Ausgabe des buntesten Rennens in Luxemburg teilzunehmen. Wie jedes Jahr fand der «Color Run» in einer sehr festlichen Atmosphäre statt.

In der sogenannten «Color Zone» wurden die Läufer mit farbigem Pulver beworfen. Ziel war es, auf der Bekleidung der Läufer keinen Zentimeter Weiß mehr zu sehen. Das Rennen begann am Mittag, aber die Feierlichkeiten haben bereits eine Stunde zuvor begonnen. Ein DJ und diverse Animationen heizten die Stimmung der Läufer schon vor dem Start an.

(Joanne Reinard/L'essentiel)