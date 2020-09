Staat fordert über 300 Millionen Euro zurück

Der Staat wird rund 334 Millionen Euro an Mehrzahlungen für Kurzarbeit zurückerhalten. Dies teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag mit und bestätigte einen Bericht des Quotidien. Während der Coronakrise gaben Unternehmen in Schwierigkeiten Erklärungen über ihre Situation ab, um Beihilfen zu beantragen, die in Form von Vorschüssen ausgezahlt wurden.

Seit Beginn der Krise hat der Staat allein für Kurzarbeit insgesamt 835 Millionen Euro gezahlt. Die Anträge wurden nun entsprechend korrigiert, um die genaue Situation wiederzugeben. Dies führte zu Rückzahlungsforderungen für einen Teil des ausgezahlten Geldes. Etwa 40 Prozent der Zahlungen werden demnach in die Staatskasse zurückfließen, das sind etwa 334 Millionen Euro.

Es handle sich hierbei um eine Berichtigung, keinen Betrug, sagt ein Ministeriumssprecher. Während der Krise nutzten landesweit mindestens 14.200 Unternehmen und 352.000 Beschäftigte die Kurzarbeit.

(jg/L'essentiel)