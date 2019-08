Die «Grande Braderie» feiert runden Geburtstag

200.000 Menschen werden am Montag auf den Straßen Luxemburgs erwartet. Ihre Mission: Schlendern, schlemmen und shoppen. Denn am 2. September findet in der Hauptstadt die 90. Ausgabe der Grande Braderie statt. Rund 400 Trödelhändler bieten dann auf den Bürgersteigen im Bahnhofsviertel und in den Straßen der Fußgängerzone im Stadtzentrum ihre Waren an.

Die Straßen werden für einen Tag zu einer großen Fußgängerzone und sind für den Verkehr gesperrt. Die Stadt Luxemburg empfiehlt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und die P+R-Parkplätze Bouillon, Kockelscheuer oder Luxemburg-Sud A+B. Von hier bringen Busse die Gäste schnell ins Zentrum.

Am Tag der Grande Braderie sind die Parkhäuser Place de L'Europe auf dem Kirchberg und Fort Wedell im Bahnhofsviertel kostenlos. Weitere Informationen finden Sie auf der Website busgratuits.vdl.lu.

(nc/L'essentiel)