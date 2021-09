Kaum jemand wechselt noch die Handynummer

«Hallo zusammen, hier ist meine neue Nummer». Nachrichten wie diese gehörten noch vor wenigen Jahren quasi zum guten Ton. Doch seit den 2000er-Jahren hat sich diesbezüglich sehr viel getan und «nur sehr wenige» Kunden von Mobilfunkbetreibern in Luxemburg bitten darum, ihre Festnetz- oder Mobilfunknummer zu ändern, erklärt POST Luxembourg gegenüber L'essentiel.

Der Hauptgrund dafür liegt auf der Hand: Luxemburger können ihre Handynummer mittlerweile auch im Falle eines Anbieterwechsels behalten. «In Luxemburg ist dieser Dienst seit dem 1. Juli 2000 für das Festnetz und seit dem 1. Februar 2005 für das Mobilfunknetz verpflichtend», erinnert der Betreiber. Für die Kunden ist somit die größte Hürde beim Anbieterwechsel gefallen.

«Das Mobiltelefon ist heute der Mittelpunkt unseres Lebens »

Eine enorme Erleichterung, denn das Mobiltelefon ist heute «der Mittelpunkt unseres Lebens und damit auch unsere Telefonnummer», erklärt der Anbieter Tango. Außerdem sei es aus praktischen Gründen und um nicht das gesamte Telefonbuch benachrichtigen zu müssen, «viel einfacher, im Falle eines Betreiberwechsels die eigene Telefonnummer zu behalten».

Dies ist ein «schnelles, kostenloses und einfaches» Verfahren, erklärt Orange Luxemburg. Der Anbieter beobachte nur sehr wenige Situationen, in denen ein Kunde seine Telefonnummer hinterlässt, wenn er kündigen möchte. «Dies könnte zum Beispiel auf eine Abreise ins Ausland zurückzuführen sein». Zwischen 2019 und 2020 ist die Zahl der Änderungsanträge laut Orange um 70 Prozent zurückgegangen. «Da 2020 ein so besonderes Jahr gewesen ist, war es für die Kunden sicherlich noch wichtiger, ihre Nummer zu behalten, um mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben. »

Andere Initiativen symbolisieren die Verbundenheit mit der Handynummer. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, eine maßgeschneiderte Nummer zu erstellen. «Manche Menschen konnten ihr Geburtsdatum oder ihre Lieblingsnummer wählen, und jetzt ist es für sie undenkbar, diese Nummer zu ändern», so der Betreiber abschließend.

(Thomas Holzer/L'essentiel)