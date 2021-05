Corona-​​Trend zeigt «in die richtige Richtung»

«Alle Indikatoren zeigen in die richtige Richtung», erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch zur Einschätzung der aktuellen Corona-Situation. Allein diese Woche seien die Infektionszahlen um 16 Prozent gesunken, so Lenert.

Auch die Positivitätsrate sei von 1,75 auf 1,52 Prozent weiter gesunken. In allen wichtigen Indikatoren zeige sich der gleiche Abwärtstrend. Im Gesamten profitiere Luxemburg laut der Gesundheitsministerin von «den Folgen der Impfung, die sich auf die Neuinfektionen auswirkt». Daran koppelte Lenert einen erneuten Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Sie selbst hatte vergangene Woche ihre erste Dosis erhalten.

Dennoch sei der Kampf gegen die Pandemie noch nicht gewonnen, wie die Ministerin mehrfach auch im Hinblick auf die Mutationen betonte. Die indische Variante wurde in Luxemburg vergangene Woche viermal festgestellt. Laut Paulette Lenert bleibe die Situation aber unter Kontrolle, «weil die kleinen Infektionsketten sofort unterbrochen werden konnten». Die britische Variante bleibt mit 81,1 Prozent der Neuinfektionen die Mehrheit. «Wir müssen weiterhin wachsam bleiben», so Lenert.

