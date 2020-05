Fahrgäste stehen Risiken gelassen gegenüber

Die Züge im Großherzogtum waren am Dienstagmorgen nur mit wenigen vereinzelten Passagieren besetzt. Der Zug von Petingen über Esch/Alzette nach Luxemburg-Stadt war am Morgen mit einem halben Dutzend maskierter Menschen besetzt.

«Ich habe keine Angst», sagt Dorosario gerade heraus, der in der Krise weiter arbeiten konnte und versucht, die «Regeln einzuhalten» und «den Kontakt mit anderen zu vermeiden». Ein paar Reihen weiter kommentiert der Schüler Noa, er sei nicht «beunruhigt». Jean hingegen freut sich, dass der Zug nicht so überfüllt ist. Fast alle befragten Fahrgäste sind aus beruflichen oder schulischen Gründen unterwegs. Ein Fahrgast ist erstaunt, dass «es auf manchen Sitzen keine Barrieren oder roten Absperrbänder gibt». Tatsächlich sind nur einige wenige enge Bereiche in der Nähe der Zugänge abgesperrt.

In der Hauptstadt wird die Tram stärker genutzt, aber auch hier ist das Tragen der Schutzmasken gängige Praxis, auch wenn sich offensichtlich noch nicht alle Fahrgäste daran gewöhnt haben. Einige rücken den Fremdkörper ständig zurecht, andere ärgern sich, dass ihre Brille ständig beschlägt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)