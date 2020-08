Luxemburg hat rund 20 Boreout-​​Fälle pro Jahr

Wer den ganzen Tag allein in einem Büro sitzt und darüber hinaus nicht genügend Arbeit hat, dem wird schnell langweilig. Und Langeweile kann zu Depressionen führen. In Luxemburg ist das sogenannte Boreout-Syndrom nach Angaben der Mobbing asbl «relativ bekannt». «Es ist eine Form des moralischen Mobbings. Am Anfang ist es meistens für den Angestellten kein Problem, doch mit der Zeit hinterfragt dieser sein Dasein».

Was wird das zukünftige Gesetz gegen Mobbing am Arbeitsplatz beinhalten?



Nach Angaben des Rechtsanwalts und Vorstandsvorsitzenden der Mobbing asbl, dürfte der Gesetzentwurf gegen Mobbing am Arbeitsplatz den Schwerpunkt auf die Sensibilisierung der Arbeitgeber legen. Außerdem dürfte er für beide Parteien ein Vermittlungsverfahren fördern.

In den vergangenen vier Jahren meldeten sich bei der Mobbing asbl durchschnittlich etwa 20 Menschen. Doch was genau macht die Mobbing asbl in einem solchen Fall? Zuerst wird der Arbeitgeber benachrichtigt. «Oft werden Boreout-Fälle durch finanzielle Vereinbarungen beigelegt», sagt Jean-Marie Bauler, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der Mobbing asbl. In diesem Fall würden beide Parteien «die Beendigung des Vertrags vereinbaren – mit Zahlung von Schadenersatz».

Bauler ist bisher kein Gerichtsverfahren bekannt. «Es ist schwierig, einen Arbeitgeber zu verklagen, da der Arbeitnehmer Beweise vorlegen muss», sagt er. Darüber hinaus würde ein Gerichtsverfahren viel Geld kosten und sein Ausgang sei ungewiss. «Außerdem gibt es derzeit in Luxemburg kein Gesetz gegen Mobbing am Arbeitsplatz – weder moralisch noch sexuell. Dennoch würde im Großherzogtum jeder zehnte unter Mobbing leiden, wie Arbeitspsychologe und Professor an der Universität Luxemburg Georges Steffgen im vergangenem Februar erklärte. Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) soll bis Ende des Jahres ein Gesetzesentwurf zu diesem Thema vorstellen.

