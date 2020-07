«Wir sind eigentlich nur unterwegs, um auf die Toilette zu gehen und den Abwasch zu machen. Der Nachbar wird von weitem begrüßt. Freunde kommen auch nicht vorbei.» Die aktuellen Einschränkungen und Maßnahmen haben den Campingurlaub verändert, wie Jonny, ein pensionierter Mann, der auf dem Gaalgebierg-Campingplatz in Esch/Alzette wohnt, gestern erklärte.

Seit 1984 machen sich Jonny und seine Frau Helga Urlaub in ihrem Wohnwagen. So etwas wie in diesem Jahr hat das Paar allerdings noch nie erlebt. «Normalerweise haben wir sonntags etwa zehn Gäste. Dann hören wir nicht einmal mehr die Kinder», sagt das Ehepaar.

«Traurig aber angenehm»

Auch die Belgier Dick und Anna-Lies, die den Sommer auf dem Campingplatz verbringen, haben den Unterschied bemerkt. «Sehr wenige Besucher, es gibt keine kleinen Partys. Die meisten Wohnwagen bleiben leer.» Franzosen aus Aisne berichten von einer «traurigen, aber angenehmen» Atmosphäre. «Es ist lange nicht die gewohnte Camping-Atmosphäre. Aber manchmal kommen uns Freunde besuchen. Vielleicht wird der nächste Sommer besser.»

Nach den Schätzungen einer der Manager hat der Campingplatz derzeit «etwa 30 Prozent der üblichen Besucherzahl. Die meisten Menschen, die hier bleiben, sind diejenigen, die einen festen Wohnwagen haben sowie Arbeiter, die unter der Woche zu Gast sind.»

