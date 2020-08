Die Gutscheine kommen nicht bei jedem gut an

Um nationalen Hotels und Campingplätzen wieder ein wenig auf die Sprünge zu helfen, hat die Regierung vor einigen Wochen 50-Euro-Gutscheine verschickt. So manche haben schon davon profitiert, um Urlaub im Heimatland zu machen.

«Wir haben die Gelegenheit genutzt, um einmal ungewöhnlicher zu übernachten als sonst. Wir haben in einer schönen Hütte auf dem Campingplatz in Consdorf geschlafen», erzählt Priscillia, eine L'essentiel-Leserin. Andere haben sich eine Übernachtung im Schloss gegönnt. «Wir haben im Schloss Urspelt eine kleine Pause vom Alltag eingelegt», sagt Nathalie. Carine hat sich gleich in Luxemburg als Ferienort verliebt: «Fünf Tage lang auf einem Wanderweg und in einer Unterkunft in atemberaubender Umgebung. Wir werden auch während der nächsten Ferien wieder in Luxemburg bleiben.» Gégé hat ihren Gutschein für ein kommendes Event aufgehoben: «Ich werde ihn am Tag unserer Betriebsfeier einlösen.»

Doch nicht alle sind so sehr von den Gutscheinen angetan, das aus unterschiedlichsten Gründen. «Ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Er arbeitet die ganze Zeit und es gibt niemanden, der sich um die Kinder kümmern könnte», bedauert Jessika. Andere Leser bedauern, dass der Gutschein nicht an Verwandte abgegeben werden kann. Manche haben ihn sogar weggeworfen, weil sie der Meinung sind, dass der Gutschein nicht bei der Finanzierung eines Urlaubes in Luxemburg hilft. Un dann gibt es auch noch die, die bis dato immer noch auf ihren Umschlag im Briefkasten warten. Sie können sich an das Ministerium wenden, um darauf aufmerksam zu machen (tourisme@eco.etat.lu).

