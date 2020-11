Drei Luxemburger überwachen die US-​​Wahl

Seit der Kongresswahl 2002 entsendet die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Wahlbeobachter in die USA. In diesem Jahr ist das nicht anders. Während die Welt den Atem anhält und noch immer auf eine Entscheidung im Rennen um die Präsidentschaft wartet, haben die Wahlbeobachter laut ihrem Leiter, dem deutschen FDP-Politiker Michael Georg Link, keine Unregelmäßigkeiten registriert. «Am Wahltag selbst ist alles ruhig und ordentlich abgelaufen. Im Vorfeld der Wahl gab es allerdings bei der Registrierung erhebliche Hürden. Das ist nicht neu. Bei der Briefwahl gab es, anders als von Präsident Trump behauptet, nach unseren Erkenntnissen keine Probleme», erklärte er.

Mit Link sind 40 weitere Wahlbeobachter aus Europa in die Vereinigten Staaten gereist, um sicher zu stellen, dass die Wahl nach demokratischen Standards abläuft. Drei von ihnen kommen aus Luxemburg: die Chamber-Abgeordneten und OSZE-Mitglieder Josée Lorsché (Déi Gréng), Claude Haagen (LSAP) und Gusty Graas (DP). Sie waren fünf Tage lang als Kurzzeitbeobachter vor Ort und in etwa 20 Wahllokalen in Washington und Maryland im Einsatz.

Trumps Behauptung «ist lächerlich»

Wie Gusty Graas auf der Homepage der Chamber erklärt, seien die zehn Büros, in denen er als Beobachter fungierte, gut organisiert gewesen: «Manchmal waren die Warteschlangen sehr lang, sodass die Wähler eine Stunde warten mussten. Außerdem war Privatsphäre während des Wahlvorgangs nicht die beste, da der Sichtschutz zum Teil unzureichend war.» Laut Claude Haagen seien die Verantwortlichen der Wahllokale in einigen Fällen nicht über die Anwesenheit unabhängiger OSZE-Beobachter informiert worden: «In einem konkreten Fall wollten sie uns den Zugang zum Wahllokal verweigern. Aber nachdem wir erklärt hatten, wer wir sind, konnten wir hinein und unserer Arbeit nachgehen.»

Aufgrund der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr besonders viele Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Donald Trumps Behauptung, dass die Zettel ungültig wären, weist Haagen entschieden zurück: «Das ist lächerlich. Wenn die Staaten beschließen, dass die Versanddaten auf den Umschlägen zählen, damit die Stimmzettel gültig sind, dann muss dies eingehalten werden.» Das Problem liege im uneinheitlichen Wahlsystem. «In einigen Staaten zählen die Stimmzettel nur, wenn sie am Tag vor der Wahl eingehen. In anderen Fällen zählt das Datum des Poststempels, und sie können mehrere Tage nach der Wahl eingehen. Dies führt zu einer gewissen Verwirrung», so Graas weiter.

(sw/L'essentiel)