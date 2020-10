«Krankenhaus-​​Situation ist noch unter Kontrolle»

L'essentiel: Die luxemburgischen Krankenhäuser sind zur Phase 3 übergegangen. Was bedeutet das?

Jean-Claude Schmit, Direktor des Gesundheitsamtes: Es bedeutet, dass bestimmte nicht notwendige Untersuchungen oder Behandlungen annulliert oder verschoben werden. Dies betrifft alle Krankenhäuser des Landes. Jede Krankenhausleitung wird entsprechend dem Patienten entscheiden, welche Verfahren unerlässlich sind. Natürlich werden wir jemanden, der einen Herzinfarkt hat, nicht ablehnen. Krankenhäuser und Ärzte sind dafür verantwortlich, die Patienten über entsprechende Terminverschiebungen zu informieren.

Werden also einige Abteilungen in Corona-Stationen umgewandelt?

Wenn es in einigen Bereichen weniger Routinebetrieb gibt, können ein oder zwei pro Krankenhaus geschlossen und für die aktuelle Corona-Situation umstrukturiert werden. Es gibt keine festen Kriterien. Krankenhäuser entscheiden auf der Grundlage ihrer Tätigkeit, ihrer internen Organisation und der Anzahl der zu behandelnden Patienten.

Aus welchem Grund wurde nun diese Phase 3 ausgelöst?

Es ist eine Vorsichtsmaßname, um einen Puffer an verfügbaren Betten zu haben, um das, was passieren könnte, bestmöglich zu bewältigen. Gegenwärtig wird es schwierig, bestimmte Routinetätigkeiten durchzuführen, insbesondere aus personellen Gründen. Viele Covid-Patienten benötigen sehr viel Zeit, so dass wir andere weniger behandeln können.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Bis heute sind wir in einer Situation, die vollständig unter Kontrolle ist. Wir haben 16 Personen auf der Intensivstation, im Vergleich zu etwa 40 im März, und auch zu diesem Zeitpunkt waren wir noch nicht überfordert. Es stehen noch viele Optionen zur Verfügung. Aber das kann sich schnell ändern. Wir sehen uns die Situation in unseren Nachbarländern an.

(Nicolas Martin/L'essentiel)