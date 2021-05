Santé meldet zum ersten Mal wieder keine Neuinfektion!

Null Neuinfektionen in Luxemburg – das besagt der am heutigen Montag veröffentliche Tagesbericht des Gesundheitsministeriums. Zuletzt registrierte die Santé am 21. Juni 2020 keinen neuen Corona-Fall, also vor fast zwölf Monaten. 337 Tests sind in den vergangenen 24 Stunden durchgeführt worden.

Ganz besiegt ist das Virus damit allerdings noch nicht. 877 Personen gelten aktuell noch als als infiziert, 27 Personen werden noch in den Krankenhäusern des Landes behandelt, acht davon liegen auf der Intensivstation. Außerdem ist ein weiterer Mensch an den Folgen der Erkrankung verstorben. Insgesamt hat Luxemburg damit 815 Corona-Opfer zu beklagen.

Mittlerweile sind 117.557 Einwohner des Großherzogtums bereits mit der zweiten Dosis geimpft, die erste Impfdosis haben 228.017 Personen erhalten.

(L'essentiel)