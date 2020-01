Wer entwirft das Plakat für die 680. «Schueberfouer»?

«Das Plakat für die Schueberfouer zu entwerfen, war für mich die Erfüllung eines Kindheitstraumes», sagt Lynn Cosyn. Die Illustratorin hat den Wettbewerb beim letzten Mal gewonnen. Das war nicht nur eine Auszeichnung, sondern verschaffte ihrer Arbeit auch viel Aufmerksamkeit. «Als die Plakate in der Stadt hingen, habe ich viele Nachrichten bekommen», sagt sie.

Jetzt nimmt die Stadt Luxemburg wieder Vorschläge für das Design der Plakate entgegen. Abgabefrist ist der 28. Februar 2020. Der Sieger erhält 1000 Euro. Lynn Cosyn musste sich unter 52 Bewerbungen durchsetzen. Ob das Interesse in diesem Jahr wieder so groß ist, wird sich zeigen.

Die Schueberfouer startet in diesem Jahr zur 680. Ausgabe. Auftakt ist am Freitag, 21. August. Der Jahrmarkt endet am Mittwoch, 9. September.

(fl/L'essentiel)