So steht Luxemburg zur Null-​​Promille-​​Grenze

Frankreichs Landwirtschaftsminister Didier Guillaume hat sich diese Woche für eine Null-Promille-Grenze am Steuer ausgesprochen. Derzeit liegt die Promillegrenze in Frankreich, genauso wie in Deutschland, bei 0,5. Die Forderung gar keinen Alkohol mehr am Steuer zu erlauben, hat für große Diskussion gesorgt. Droht ein ähnliches Verbot auch in Luxemburg?

Paul Hammelmann, Präsident der Luxemburger Verkehrssicherheitsbehörde (NPO), findet eine solche Maßnahme «sehr gut», wie er L'essentiel sagte. Gleichzeitig glaubt er aber, eine solche Änderung sei weder in Frankreich noch in Luxemburg durchzusetzen. Die Mehrheit der Bevölkerung sei dagegen. Aus diesem Grund habe die NPO nie die Einführung der Null-Promille-Grenze gefordert.

«Es gibt keine Pläne»

«Es gibt keine Pläne, Alkohol am Steuer komplett zu verbieten oder die Grenzwerte weiter zu senken», erklärte auch ein Sprecher des Mobilitätsministeriums gegenüber L'essentiel.

Statistische gesehen ist Alkohol die Ursache hinter jedem dritten tödlichen Unfall in Luxemburg. «Alkohol am Steuer ist und bleibt ein allgegenwärtiges Problem», gibt Hammelmann zu, «aber anstelle von Verboten arbeiten wir gerade eher daran, Alternativen zum Auto zu stärken», erklärt er. Statt ins Auto solle man nach einem langen Abend lieber in den Nachtbus steigen.

Das Mobilitätsministerium, setzt auf die «Intensivierung polizeilicher Kontrollen». Der Alkoholkonsum der Autofahrer auf den Straßen des Landes werde regelmäßig überprüft. Hier liege die «absolute Priorität».

(mm/L'essentiel)