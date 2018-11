Der Zeitplan der Tram ist nicht in Gefahr

Der Ausbau der Tram zur Cloche d'Or wird pünktlich erfolgen. Entgegen der Berichte von Paperjam.lu sollen die komplexen Arbeiten rund um das zukünftige Nationalstadion und im Bereich zwischen Bahnhofsviertel und Bonneweg (insbesondere an der Büchler-Brücke über die Gleise) keinen Einfluss auf den Zeitplan der Tram haben.

«Der Fahrplan der Tram hat sich nicht geändert. Die Ankunft an der Cloche d'Or ist immer noch für Ende 2022 geplant», versicherte Dany Frank, Sprecherin des Minsteriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur. «Auch wenn die Baustelle kompliziert ist und viele Bauwerke zu berücksichtigen sind, wird auch die Büchler-Brücke keinen Einfluss auf die Gesamtplanung der Tram haben», fährt sie fort.

In jedem Fall wird in den kommenden Jahren Baulärm den Süden der Hauptstadt beherrschen. Anfang nächsten Jahres wird die «Ponts et Chaussées» mit den Arbeiten an der neuen N3 beginnen, die Bonneweg mit dem Ban de Gasperich verbinden wird, welches sich direkt an der Cloche d'Or befindet.

(Patrick Théry/L'essentiel)