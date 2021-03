Nicht alle Lokale werden ihre Terrassen öffnen

Trotz der Warnung des Premierministers, dass die angepeilte Öffnung der Terrassen am 7. April von der Entwicklung der Infektionslage abhänge, haben sich viele Gastronomen in die Vorbereitungen gestürzt. So auch die Brasserie Beaulieu in der Hauptstadt, die auf Facebook einen Aufruf für Terrassenmöbel startete und 24 Stunden später perfekt ausgestattet war.

Die drei Restaurants von Domaine de la Gaichel hingegen werden am 7. April nicht öffnen. «Es ist sehr gut für Leute in der Stadt oder für kleine Restaurants. Für uns wäre die Verwaltung der Frischwarenbestände und des Personals unüberschaubar. Wenn wir das organisieren, alles an Ort und Stelle bringen und dann regnet es! Wenn wir in Dubai wären, würde ich überall im Garten Tische aufstellen, aber hier ist das Verlustrisiko zu groß», erklärt Céline Guillou, die die beliebten Lokale leitet. Dennoch bewerte man die Entscheidung der Regierung, dass Gastronomen die freie Wahl haben, als sehr positiv.

Renzo Bellanima, Geschäftsführer des Delirio Culinario in der Hauptstadt, denkt darüber nach, seine Terrasse zu öffnen. Er will «zeigen, dass das Restaurant noch existiert», auch wenn es nicht unbedingt rentabel sein wird. «Je nach Wetterlage wird es ein Chaos.»

(Jean-François Servais/Nico Matins/L'essentiel)