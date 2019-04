Häusliche Gewalt ist nicht immer körperlich

«Einige Täter, die wegen häuslicher Gewalt beobachtet werden, wissen, dass sie sie nicht mehr zuschlagen können, weil sie ansonsten massive Probleme mit der Polizei riskieren. Deshalb ändern sie ihre Taktik und greifen zu psychologischer Gewalt», sagt Isabelle Da Silva, die seit fast 20 Jahren in einem der Hilfszentren des Vereins «Femmes en détresse» arbeitet.

Im Jahr 2018 rückte die Polizei 739 Mal wegen häuslicher Gewalt aus. 231 Mal ordnete die Staatsanwaltschaft eine Festnahme an. Gegenüber dem Vorjahr (715 Interventionen und 217 Verhaftungen) wurde ein leichter Anstieg verzeichnet. Im Vergleich zum Jahr 2014 (876 Interventionen und 330 Verhaftungen) ist die Zahl allerdings rückläufig.

Probleme mit Angriffen im Netz

«Die Änderung der Gesetzeslage hat es ermöglicht, körperliche Gewalt effektiver zu bekämpfen. Allerdings fehlt es an rechtlichen Mitteln, effektiv gegen psychische Gewalt vorzugehen», sagt Da Silva. Das Verheerende an dieser Form der Gewalt sei, dass sie heimtückisch ist und Opfer dazu bringen könne, an sich selbst zu zweifeln. Zudem sei es schwierig, sie zu erkennen. «Es muss definiert werden, wo psychische Gewalt anfängt», so Da Silva.

Außerdem müsse der Umgang der Justiz mit auftretender Gewalt im Internet verbessert werden. «Bei direkter körperlicher Gewalt wissen die Behörden genau, was zu tun ist, und können gegebenenfalls eingreifen. Bei Cybermobbing ist es viel komplizierter. Oft werden Angriffe im Netz viel zu spät bemerkt. In solchen Fällen ist die Situation meistens schon außer Kontrolle geraten», sagt Da Silva.

(Séverine Goffin/L'essentiel)