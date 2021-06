Large Scale Testing steht zunehmend in der Kritik

Das seit dem 27. Mai 2020 laufende Large Scale Testing steht seit einigen Wochen in der Kritik. Der Ausschuss wird nächste Woche eine Reihe von Fragen für den Rechnungshof formulieren, der das System analysieren soll.

Die Wahl des Dienstleisters, Laboratoires réunis, ist in der Diskussion. Der Konkurrent Bionextlab, der sich im Nachteil sieht, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief an die Politik und die Gesundheitsbehörden und prangerte darin «eine willkürliche Auswahl ohne Ausschreibung» an. Auf Nachfrage teilte das Gesundheitsministerium mit, es habe «eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, die von den Laboratoires réunis gewonnen wurde». Die CSV hat das Thema mit einer dringenden parlamentarischen Anfrage aufgegriffen.

« Berechnungen beruhen auf Simulationen mit Hypothesen, nicht auf Fakten »

Die drei Phasen werden bis September 151 Millionen Euro gekostet haben, für ein Ergebnis, das nicht unumstritten ist. «Die Behörden rühmen sich mit einer 42,9-prozentigen Rate an vermiedenen Infektionen dank des Large Scale Testings. Aber diese Berechnungen beruhen auf Simulationen mit Hypothesen, nicht auf Fakten», erklärt ein Spezialist für Infektionskrankheiten. Das Ergebnis sei ohnehin nicht beeindruckend, weil es in einer Zeit berechnet wurde, in der das Virus noch nicht viel zirkulierte: «In einer Zeit der Pandemieentwicklung hätte der Anstieg exponentiell sein müssen.» Der Spezialist merkt auch an, dass «die Probleme im Herbst wieder auftraten».

In der ersten Phase entdeckte das Screening nur etwa 800 positive Fälle, darunter 260 asymptomatische, von 550.000 Tests. Die Regierung beabsichtigt jedoch, damit fortzufahren und es «an die Situation anzupassen». Von nun an werde «der Schwerpunkt auf das Screening von ungeimpften Personen gelegt», erklärt das Ministerium. Das Ziel bleibt, «die Entwicklung der Pandemie zu überwachen und entsprechend reagieren zu können».

(jg/L'essentiel)