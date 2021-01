Luxemburgs Plan zur Rettung des Klimas

«Die Zukunft vorbereiten und bewahren». Das ist das Ziel der dritten Version des Nationalen Plans für nachhaltige Entwicklung, den Umweltministerin Carole Dieschbourg am Donnerstagvormittag vorgestellt hat. Der Plan, der in Form einer 48-seitigen Broschüre veröffentlicht wurde, legt zehn Prioritäten und ebenso viele konkrete Maßnahmen fest, die jeder Einzelne ergreifen kann, um dem Planeten zu helfen.

Der vollständige Plan



Den kompletten nationalen Plan für nachhaltige Entwicklung finden Sie in einer 48-seitigen Broschüre Den kompletten nationalen Plan für nachhaltige Entwicklung finden Sie in einer 48-seitigen Broschüre unter diesem Link

Die Broschüre schlägt vor, Energie zu sparen, indem man Elektrogeräte ausschaltet, wenn man sie nicht benutzt, sich für sanfte Mobilität entscheidet, seinen Müll recycelt oder Plastiktüten verbietet, die eine echte Plage für die Umwelt darstellen. Die Erhaltung des Planeten kann auch durch Lebensmittel erreicht werden. Die Broschüre rät, saisonale, lokal produzierte und biologisch angebaute Lebensmittel zu essen. «Essen Sie weniger Fleisch, dessen Produktion mehr Wasser benötigt als die von Getreide, Obst oder Gemüse und das ein großer Emittent von Treibhausgasen ist», heißt es in der Broschüre. Lokale und verantwortungsbewusste Einkäufe, Lohngleichheit, politische Mobilisierung zugunsten des Klimas und die Verbreitung interessanter Initiativen vervollständigen diese Liste konkreter Aktionen.

17,18 Tonnen Treibhausgase pro Person

Der nationale Plan sieht aber auch politische Maßnahmen vor, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Luxemburg in den kommenden Jahren stellen muss. Demnach soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf schätzungsweise 950.000 Einwohner ansteigen. Zudem würden täglich mehr als 200.000 Grenzgänger nach Luxemburg kommen. Im Jahr 2018 war das Großherzogtum für etwas mehr als neun Millionen Tonnen CO2 verantwortlich, wovon zwei Drittel auf den Verkehr, einschließlich Autos, entfielen. An jedem Tag werde demnach ein halber Hektar Land bebaut. 68 Prozent der natürlichen Lebensräume und zwei Drittel des Grundwassers befänden sich demnach in einem schlechten chemischen Zustand.

Der nationale Plan enthält zehn Themen, für die sich die Regierung langfristige Ziele gesetzt hat. In Sachen Mobilität sollen beispielsweise bis 2025 22 Prozent der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 13 Prozent zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, so das Ziel der Regierung. Außerdem soll bis 2025 fast die Hälfte der hier zugelassen Fahrzeuge ein Elektro oder Plug-in-Fahrzeug sein (49 Prozent). In der Landwirtschaft will die Regierung bis 2025 die ökologische Anbaufläche auf 20 Prozent ausbauen (bisher: 4,4 Prozent). Der Plan setzt auch ehrgeizige Klimaziele: So soll der Energiebedarf um 40 bis 44 Prozent reduziert werden. 25 Prozent dieses Energiebedarfs soll bis 2030 aus erneuerbaren Energien kommen. Jeder Einwohner produziert heute 17,18 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Die Emissionen sollen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 2005 reduziert werden.

