Pfefferspray verboten, Schwerter erlaubt

Es geht um die Regelung des Erwerbs, der Beförderung und der Lagerung von zivilen Waffen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde den Mitgliedern des Justizausschusses am Mittwoch vorgelegt. Ziel ist es, die verschiedenen Praktiken, die sich in den letzten 35 Jahren in Luxemburg entwickelt haben, im nationalen Recht aus dem Jahr 1983 zu verankern. Dieses Gesetz betrifft nur zivile Waffen. Das sind Waffen, die beispielsweise von Jägern oder Fischern benutzt werden. Insbesondere zielt der Text darauf ab, Taser, also Elektroschocker, und Pfefferspray zu verbieten.

Einige Mitglieder hatten auch um eine Regelung für das Tragen von Taschenmessern oder Schwerten bei mittelalterlichen Festen gebeten. Ein Schwert zu tragen, ist weiterhin erlaubt, aber es ist eine Genehmigung erforderlich, um das Schwert in einem öffentlichen Raum mitzuführen, sagte Félix Brax, Minister Déi Gréng von der Justiz.

Darüberhinaus sind weiterhin Taschenmesser erlaubt. Spezielle Messer wie die sogenannten Schmetterlingsmesser sind verboten. In Gesprächen mit den Abgeordneten wies Félix Braz auch darauf hin, dass die Menschen weiterhin Schusswaffen sammeln können. Sie müssen aber im Gesetz festgelegte Regeln einhalten.

(L'essentiel)