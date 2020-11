Gepäck eines Urlaubers liegt seit Monaten am Findel

Seine Ferien sind längst vorbei. Doch das Gepäck von José*, einem französischen Grenzgänger, befindet sich immer noch am Findel, obwohl er bereits am 1. September nach Spanien geflogen ist. Wie kann so etwas passieren? José, der mit der Airline Volotea flog, stellte bei seiner Ankunft in Alicante fest, dass sein Gepäck nicht im Flieger war. «Die Maschine war zu schwer», erklärte Luxair daraufhin. «Wir haben Luxair Services angeordnet, das Gepäck nicht ins Flugzeug zu bringen.» Die Volotea-Sprecherin ihrerseits «kann nicht erklären, was da passiert ist».

Doch dass sein Gepäck nicht mitgenommen wurde, blieb nicht Josés einziges Problem, wie sich herausstellte. «Volotea hat keinen Vertrag mit Luxair, um das Gepäck umzuleiten», erläuterte Luxair. Daher war der Passagier gezwungen, auf den nächsten Direktflug von Luxemburg nach Alicante zu warten. Dieser war allerdings erst einen Monat später geplant.

«Ruinierter Urlaub»

«Ich musste vor Ort Kleidung, Toilettenartikel, Unterwäsche und alles, was man für einen Urlaub braucht (Sonnenbrille, Shorts, Badehose, Cremes etc.), neu kaufen», klagt der Grenzpendler. «Insgesamt musste ich mehrere hundert Euro bezahlen, um einen Urlaub verbringen zu können, auf den ich aufgrund des aktuell besonderen Kontexts mehr als sechs Monate gewartet hatte: Ein ruinierter Urlaub.»

Als José* aus dem Urlaub zurückkehrte, bekam er sein Gepäck am Findel nicht mehr zurück. Er geht also davon aus, dass eines der beiden Unternehmen es ihm nach Hause schicken wird. Luxair Services wies ihn seinerseits darauf hin, dass «selbst wenn der Fehler am Luxemburger Flughafen aufgetreten ist, die vom Kunden gewählte Fluggesellschaft für das Gepäck rechtlich verantwortlich ist und bleibt». Mit Volotea hatte er indes Schwierigkeiten, Kontakt aufzunehmen. «Das Unternehmen hatte mir angeboten, mein Gepäck nach Hause zu schicken und mich sogar zu entschädigen. Seither habe ich aber nichts mehr von ihnen gehört.»

*Name von der Redaktion geändert.

(ol/L'essentiel)