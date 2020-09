Meischs Plan spaltet Luxemburgs Lehrerverbände

Die Lehrerverbände, die vergangenen Montag ins Vertrauen gezogen wurden, bewerten den am Freitag von Bildungsminister Claude Meisch enthüllten Plan für den Schulbeginn ganz unterschiedlich.

Jules Barthel, Vizepräsident der SEW/OGBL (Sekundarstufe), begrüßte die «Bereitschaft, das Jahr so normal wie möglich zu beginnen», auch wenn die Maßnahmen der Situation entsprechend angepasst würden. «Das Ministerium hat seine Kommunikation verbessert, die nun besser an besorgte Lehrer angepasst ist», sagte Gilles Everling, Präsident von APESS.

Demnach haben die Einladungen an etwa 70.000 Schüler und 10.000 Lehrer, die getestet werden sollen ebenso beruhigt wie der Appell, die Klassenräume zu lüften. «Die neutral ausgerichtete Herangehensweise des Ministeriums an die Maskenpflicht, lässt den Schulen einen Ermessensspielraum, das ist ein Schritt in die richtige Richtung», sagte Raoul Scholtes, Präsident von FEDUSE/Enseignement-CGFP (Sekundarstufe).

Maßnahmen gehen nicht weit genug

Um in einem stark von Emotionen geprägtem Klima «Vertrauen» zu schaffen, hätte Patrick Arendt, Präsident der SEW/OGBL (Grundschulen), ein «identisches Verfahren für alle» als angemessen gehalten.

Patrick Remakel, der Präsident des SNE/CGFP (Grundschulen), hält die Maßnahmen hingegen nicht für ausreichend: Wo eine Belüftung nicht garantiert werden könne, hätte er mobile Geräte vorgeschrieben. Seines Erachtens nach müssten die Klassen geteilt werden, wo die Klassenräume zu klein sind, um den Mindestabstand einzuhalten und: Angesichts des Herbstes, hätte er eine systematische Temperaturmessung der Schüler und Lehrer am Eingang vorgeschrieben.

Auch wenn Jules Barthel den letzten Punkt für «unbrauchbar» erklärt: Denn «so müssten 1500 Schüler 30 Minuten früher zur Schule kommen».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)