Frank Engel entschuldigt sich bei der CSV

Frank Engel möchte das Kapitel seiner umstrittenen Polemiken am vergangenen Wochenende endlich beenden. Am Dienstagabend entschuldigte sich der CSV-Vorstand beim Nationalvorstand der Partei für das turbulente Wochenende, wie er am Mittwoch auf 100,7 und RTL mitteilte. Sein Vorschlag, eine Vermögens- und Erbschaftssteuer einzuführen, sei von seinen Parteimitgliedern falsch verstanden worden. «Mir tut es leid, dass ich eine Situation geschaffen habe, die die Parteimitglieder verwirrt hat», sagte Engel. Am Samstag hatte die Partei übrigens Engels Äußerungen dementiert.

Die Entschuldigungen seien angenommen worden und die außerordentliche per Videokonferenz durchgeführte Sitzung am Dienstag sei die Gelegenheit gewesen, drei Stunden lang über das Programm zu diskutieren. Konkrete Vorschläge würden bei der nächsten Tagung des Nationalvorstands – am 14. September – vorgelegt werden. Am vergangenen Dienstag sei jedes Parteimitglied zur Sprache gekommen und es habe eine gute Stimmung geherrscht, erklärte ein Mitglied des Nationalkomitees. Dies habe dazu beigetragen, die Spannungen abzubauen.

« Die Parteilinie muss eingehalten werden. »

Nach dem Vorfall hatten einige CSV-Mitglieder auf Nachfrage von L’essentiel über eine schlechte Stimmung innerhalb der Partei berichtet. «Es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen der Partei und der Fraktion. Manche Mitglieder sind systematisch gegen die Vorschläge», erklärte ein Schwergewicht der Christlich Sozialen Volkspartei. «Ich habe es satt, dass man uns den Mund verbieten will», sagte ein weiteres Mitglied.

Dem CSV-Vorsitzenden Frank Engel wurde vorgeworfen, sich zu diesem Thema öffentlich geäußert zu haben, ohne es im Vorfeld mit seinen Parteimitgliedern besprochen zu haben. Generell wird er für sein Vorgehen als Oppositionsparteichef kritisiert. «Natürlich ist es möglich zu diskutieren, aber nicht so. Die Parteilinie muss eingehalten werden. So etwas habe ich in 20 Jahren als Parteimitglied noch nie erlebt», sagte ein Mitglied.

(jg/L'essentiel)