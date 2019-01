Zusätzlicher Urlaub soll ab diesem Jahr gelten

Es war eine der medienwirksamsten Ankündigungen, die die neue Regierung aus DP, LSAP und Déi Gréng, nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags machte: zwei zusätzliche freie Tage – ein Urlaubstag für alle Arbeitnehmer, die nur Anspruch auf 25 Urlaubstage haben, und ein gesetzlicher Feiertag.

Arbeitsminister Dan Kersch sagte am Dienstagmorgen im RTL-Interview, dass diese Maßnahme «sehr schnell umgesetzt» werde. Der Beschluss sollte daher am Freitag vom Regierungsrat bestätigt werden, damit er noch 2019 in Kraft treten kann. Auf Anfrage von L'essentiel sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums, dass «der Gesetzestext noch in diesem Jahr wirksam wird, wenn es die parlamentarischen Verfahren zulassen».

Alle Arbeitnehmer hätten dann bereits ab diesem Jahr einen gesetzlichen Anspruch auf 26 Tage bezahlten Urlaub. Der neue Feiertag soll auf den Europatag, den 9. Mai fallen – in diesem Jahr am Donnerstag. Es winkt also auch ein verlängertes Wochenende.

(L'essentiel)