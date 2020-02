Der Gratis-​​Nahverkehr ist kein Freifahrtschein

Geld ist auch Wertschätzung. Wird mit dem kostenlosen Nahverkehr also auch die Wertschätzung für Bus, Bahn und Tram, genauso wie für die Angestellten in diesem Bereich sinken? Diese Sorge wird immer wieder in der Öffentlichkeit geäußert.

Die am Montag im Mémorial veröffentlichte Ministerialverordnung zum Verkehrswesen sieht Maßnahmen vor, um genau das zu verhindern. Nur weil jeder kostenlos mitfahren darf, heißt das noch lange nicht, dass sich jeder benehmen kann, wie er will. «Fahrgäste, die gegen Regeln verstoßen, können vom Transport ausgeschlossen werden«, heißt es daher in der Ministerialverordnung. Dasselbe gilt für Personen, die «die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Verkehrs stören oder die Befehle der Kontrollbeamten nicht befolgen».

Im Zuge dessen werden auch die Aufgaben der CFL-Angestellten und der Busfahrer angepasst und erweitert, um Ordnung und Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten.

(L'essentiel)