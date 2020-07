Saarland will die Quarantäneregeln ändern

Die saarländische Landesregierung will sich mit Blick auf das Coronainfektionsgeschehen in Luxemburg bei den Quarantäneregeln an Rheinland-Pfalz orientieren. Dies berichtet der Saarländische Rundfunk (SR). Der SR beruft sich in diesem Zusammenhang auf Europaminister Peter Strobel (CDU). Wer sich demnach nicht länger als 72 Stunden im Großherzogtum aufgehalten hat, für den solle keine Quarantänepflicht gelten.

Wie der SR weiter berichtet, könnte über eine entsprechende Änderungsvorlage bereits am Donnerstag beraten werden. Eine Änderung der aktuellen Quarantäneregeln wäre demnach frühestens am Freitag möglich. Bis dahin gelte die Quarantänepflicht für Einreisende aus Luxemburg – Pendler ausgenommen.

Die wichtigsten Quarantäneregeln in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz macht es keinen Unterschied, ob ein Risikogebiet in Deutschland – wie kürzlich Gütersloh – liegt, oder ein anderer Staat betroffen ist. Wer also aus Luxemburg einreist, muss sich in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren.

Ausnahmen sind Berufspendler, Einreisen aus medizinischen Gründen, oder bei einem sonstigen triftigen Grund, wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des Lebenspartners, medizinische Behandlungen sowie der Beistand oder die Pflege von schutzbedürftigen Personen.

Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind auch alle, die einen negativen Coronatest haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Menschen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, gilt die Quarantäneanordnung in Rheinland-Pfalz auch dann nicht, wenn der Aufenthalt in Luxemburg weniger als 72 Stunden betragen hat.

(aub/L'essentiel)