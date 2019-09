Traversini tritt als Bürgermeister zurück

Am Ende waren die Vorwürfe doch zu schwer und der Druck zu groß. Nur zwei Tage nachdem sich Roberto Traversini für seine begangenen Fehler öffentlich entschuldigt hatte, hat Roberto Traversini am Freitagmorgen seinen Rücktritt als Bürgermeister von Differdingen bekanntgegeben.

Um kurz nach 11 Uhr trat der Grünenpolitiker im Rathaus vor die Presse, die erst am Vorabend eingeladen worden war. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bahnte sich der Rücktritt Traversinis, der seit Januar 2014 die Geschicke Luxemburgs drittgrößter Stadt lenkt, an. Den Tränen nahe erklärte der Politiker, dass er am Donnerstagabend zunächst seine Familie sowie seine Parteifreunde über seine Entscheidung informiert habe. In einer Zeit, in der die Menschen immer mehr das Vertrauen in die Politik verlören, halte er diese für richtig. Traversini bedankte sich außerdem bei den Menschen, mit denen er in den vergangenen Jahren habe zusammen arbeiten dürfen. Nach nur wenigen Minuten beendete Traversini die Pressekonferenz und verließ den Raum sichtlich geknickt.

Der 56-Jährige war durch die Differdinger Opposition aus Déi Lénk, DP und LSAP massiv unter Druck geraten, als in den vergangenen Wochen Unregelmäßigkeiten bei den Bauarbeiten auf einem durch ihn geerbten Privatgrundstück bekannt geworden waren. Traversini hatte Arbeiten an einem Gartenhaus ohne Genehmigung durchführen und einen Zaun durch Mitarbeiter des «Centre d'initiative et de gestion locale», dessen Verwaltungsratsvorsitzender ist, durchführen lassen – ohne dafür zu zahlen.

Nun ist es Aufgabe des Stadtrats, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ob die seit der Kommunalwahl 2017 regierende Koalition aus Déi Greng und CSV weiter Bestand haben wird, ist fraglich.

(Philip Weber/L'essentiel)