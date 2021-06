Vom Landwirt zum Drohnenpilot in Luxemburg

Die Firma AMX Future Solutions mit Sitz in Gonderingen beweist, dass Drohnen und guter Wein von der Mosel eine unschlagbare Kombination sein können. «Drohnen werden unser Leben in vielen Tätigkeitsbereichen wie der Landwirtschaft, der Fotografie oder dem Bauwesen verändern», prophezeit Geschäftsführer Majid Maki, der nach nur einem Jahr Tätigkeit bereits acht Mitarbeiter beschäftigt.

«Anfang Juni ist die empfohlene Zeit für das Sprühen von Pestiziden in den Weinbergen», betont er, «und wir tun es mit einer 42 Kilogramm schweren Drohne, wobei wir alle Sicherheitsmaßnahmen beachten. Wir hoffen, dass unsere Arbeit es uns ermöglicht, guten Wein zu produzieren.»

«Konkret sind wir zunächst in die Weinberge gekommen, um mit einer kleineren Drohne einige Kartierungen vorzunehmen und diese Daten an unsere Kunden zu senden», erläutert Majid Maki, «dann ging es mit den Genehmigungen der Zivilluftfahrtbehörde (DAC) mit einer deutlich größeren Drohne zurück auf das Gelände, um mit einem echten Cessna-Piloten die Besprühung durchzuführen. Wir fliegen acht Minuten lang und die Drohne arbeitet in maximal 30 Metern Höhe mit Präzision und Effizienz.»

« Ein Hektar in zehn Minuten »

In der Vergangenheit war diese Prozedur mit Traktoren angesichts der steilen Hänge zwischen den Rebstöcken einfach sehr riskant für die Weinbergsarbeiter. «Die Drohne ist genauer und billiger als ein Hubschrauber», fügt Majid Maki hinzu, «Bei uns liegt die Genauigkeit im Zentimeter-Bereich. Es ist sehr effizient und erfolgt automatisch. Die Drohne kann theoretisch einen Hektar in zehn Minuten behandeln. Ein solcher Einsatz kostet weniger als 10.000 Euro, unsere Hauptdrohne mit Batterien kostet bereits fast 7000 Euro.»

Der Niederländer Marteen Suijlen ist Chefpilot bei AMX Future Solutions. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft und die Drohnen schön fliegen. «Wir erbringen eine Dienstleistung für Winzer», erzählt er. Doch bei einer 42 Kilogramm schweren Drohne stehe die Sicherheit an erster Stelle. Dass er früher kleine Privatflugzeuge geflogen habe, nütze ihm jetzt auch für das Fliegen von Drohnen, sagt er: «Wie ist das Wetter? Wo ist die Drohne? Wohin soll es gehen? Wie wird sie sich verhalten? Dies sind alles Fragen, die Sie sich stellen müssen», erklärt Suijlen, «Vor zehn Jahren hätte ich mir das alles nicht vorstellen können. 23 Jahre lang war ich Landwirt in Frankreich und jetzt fliege ich eine Drohne in den Weinbergen von Luxemburg.»

(fl/L'essentiel)