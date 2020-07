Immobilienpreise steigen in einem Jahr um 14 Prozent

Zwischen dem ersten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 sind die Immobilienpreise in der Europäischen Union um 5,5 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Eurostat-Studie hervor. Den stärksten Anstieg verzeichnet dabei mit 14 Prozent das Großherzogtum, gefolgt von der Slowakei (+13,1 Prozent), Estland (+11,5 Prozent), Polen (+11,3 Prozent) und Portugal (+10,3 Prozent). Nur in Ungarn fielen die Preise um 1,2 Prozent.

Dabei wurden die höchsten Zuwächse zwischen dem letzten Quartal 2019 und dem ersten Quartal 2020 in Portugal (+4,9 Prozent), Estland (+4,8 Prozent) und der Slowakei (+4 Prozent) verzeichnet. Luxemburg liegt mit einem Anstieg um 3,8 Prozent aber nicht weit dahinter.

Nach Angaben des Statistikinstituts war ein solcher Anstieg seit dem zweiten Quartal 2007 nicht mehr zu beobachten. In diesem Zeitraum stiegen die Mietpreise in der Europäischen Union um 20,8 Prozent und die Wohnungspreise um 20,5 Prozent. Die Immobilienpreise haben sich innerhalb der 13 Jahre in Luxemburg fast verdoppelt (+91,4 Prozent), dicht gefolgt von Österreich (+91,3 Prozent) und Schweden (+82,8 Prozent). Bei den Mietpreisen führt in dem Zeitraum eindeutig Litauen mit +101,8 Prozent. Luxemburg hingegen liegt mit 22 Prozent nahe am europäischen Durchschnitt (20,8 Prozent).

(Marion Mellinger/L'essentiel)