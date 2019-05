Ab jetzt werden die Stimmen ausgezählt

17.20 Uhr: Das Video von Jean-Claude Juncker bei seiner Stimmabgabe:

16.10 Uhr: In den Wahllokalen im ganzen Land werden nun die Stimmen ausgezählt. Die Wahlhelfer öffnen hierzu die Stimmzettel und notieren, wer gewählt wurde.

14 Uhr: Das ist es: Die Wahllokale in Luxemburg sind für diese Europawahl geschlossen. Wer seine Stimme noch nicht abgegeben hat, kann dies nun nicht mehr tun. Am Abend sollen dann die ersten Ergebnisse vorliegen.

12.45 Uhr: Zur Erinnerung: Die offiziellen Ergebnisse werden erst am späten Abend bekannt gegeben. Da es sich um eine Europawahl handelt, warten die Behörden darauf, dass alle betreffenden Wahllokale geschlossen werden, um die Ergebnisse bekannt geben zu können.

12.15 Uhr: Die meisten Politiker des Landes sind inzwischen zur Wahl gegangen.

I just voted ????????. Vote like it matters! Every vote counts.#EUelections2019 #ThisTimeImVoting pic.twitter.com/aSFgqBEMjm