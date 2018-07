Kirchberg wächst bis 2030 um 8000 Wohnungen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Kirchberg im Nordosten der Hauptstadt steht nicht still – und wird die nächsten Jahre rasant weiterwachsen. Rund 3600 Menschen leben im Stadtteil zwischen Roter Brücke und Kreisel Serra, pro Werktag halten sich zudem an die 41.000 Beschäftigte dort auf. Die Zahlen gab der Fonds Kirchberg am Montag bei der Vorstellung seines Tätigkeitsberichts 2017 bekannt.

Der Fonds Kirchberg, der für Planung und Entwicklung des Viertels zuständig ist, rechnet damit, dass langfristig 64.000 Menschen auf dem Kirchberg arbeiten werden. Gleichzeitig soll die Einwohnerzahl durch eine Wohnbau-Offensive auf 22.100 anwachsen. Zu den derzeit 1510 Wohneinheiten sollen bis 2030 weitere 8000 dazukommen. 3970 Projekte befinden sich bereits in der Planung, 4800 weitere sind auf dem brachliegenden Areal Kuebebierg-Laangfur vorgesehen. Dort hätten auf 60 Hektar rund 10.000 neue Einwohner Platz.

Um Immobilien-Spekulation zu unterbinden, setzt der Fonds Kirchberg seine Zusammenarbeit mit der Société nationale des habitations à bon marché fort. Die SNHBM baut demnach 50 Prozent der neuen Wohnungen. Nur Menschen, die in Luxemburg-Stadt oder umliegenden Gemeinden arbeiten, kommen als Käufer infrage. Einkommens-Obergrenzen gibt es nicht, allerdings dürfen mögliche Käufer über keine eigene Wohnung oder kein eigenes Haus verfügen.

Auch im Europa-Viertel schreitet die Entwicklung rasant voran: Die Europäische Investitionsbank und der Europäische Gerichtshof erweitern ihre Büros, dazu wird sich das neue Gebäude Jean Monnet 2 gesellen. Zudem plant ArcelorMittal einen neuen Hauptsitz auf dem Kirchberg, an der Place de l'Europe wächst der Komplex Infinity empor und im Grünewald will sich ein neues Hotel niederlassen.

Durch die vielen Bauvorhaben muss einiges in die Infrastruktur investiert werden: Straßensanierung, Ausbau der Leitungen und neue Verbindungen zwischen den einzelnen Vierteln. Um die «Eingangspforte» zum Kirchberg mit mehr Leben zu füllen, soll die Place de l'Europe künftig als Bühne für Freiluft-Veranstaltungen genutzt werden können.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)