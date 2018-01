Pegel der Mosel steigt auch am Sonntag an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Gemeinden an der Mosel müssen weiter den Atem anhalten. Der Pegel wird auch im Verlauf des Sonntags steigen, teilte die Regierung mit. In Stadtbredimus und Remich stieg das Wasser im Verglich zum Vortag noch einmal um zwei Zentimeter und liegt damit bei 665 beziehungsweise 661 Zentimeter. In Grevenmacher ging es drei Zentimeter hinauf auf 561.

In Stadtbredimus ist die Situation besorgniserregend. Hier wurde bereits vor einigen Tage der «cote de vigilance» erreicht. Die «cote de préalerte» liegt bei 710 Zentimeter - und rückt immer näher. Aber eine Entspannung scheint in Sicht. Der Höchststand soll in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht werden. Danach sollten die Wassermassen weniger werden, wie das bereits bei einigen französischen Gemeinden der Fall ist.

Der staatliche Wetterdienst MeteoLux hat aufgrund der angespannten Hochwasserlage eine Warnung herausgegeben. Das Wasser könne am Sonntag nochmals rasch steigen, sodass «Schäden möglich sind.»

(jg/L'essentiel)