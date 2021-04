Luxair hält Impf-​​Reisen für «ethisch verwerflich»

Wie Luxair und LuxairTours am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt geben, standen die ersten Monate des Jahres 2021 weiterhin unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Der erwartete Anstieg an Geschäftsreisen blieb für Luxair aus, wie es weiter heißt. Zwischen Januar und März habe die Fluggesellschaft «einen signifikanten Rückgang von -75 Prozent bei der Anzahl der Passagiere im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019» verzeichnet.

Auch LuxairTours verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Rückgang der Passagierzahlen von 64 Prozent. Dies liege sicherlich immer noch an Unsicherheiten bezüglich der Maßnahmen und aktuellen Situation. Dennoch hofft die Gesellschaft auf eine «Erholung während der Sommersaison». Zwar seien die Buchungen für den zweiten Teil des Jahres weiterhin rückläufig (-48 Prozent im Vergleich zu 2019), aber der Rückgang sei deutlich geringer als im ersten Quartal (-80 Prozent).

Porto, Mailand, Malaga...

Die Kundenlieblinge unter den Reisedestinationen waren im März Porto, Madrid und Mailand. Im LuxairTours-Programm konnten vor allem Teneriffa, Gran Canaria, Palma und Malaga punkten. «Luxair und LuxairTours unterscheiden sich durch das Angebot und die Umsetzung von Lösungen von anderen Reiseveranstaltern», erklärt das Reiseunternehmen. Sollte ein Passagier eines Luxair-Fluges positiv getestet werden und sich in Quarantäne begeben müssen, übernimmt die Gesellschaft die Unterbringungskosten und organisiert die Rückreise mit dem nächsten Flug.

Indes informiert Luxair, dass sie Reisen, die dazu dienen, sich im Ausland impfen zu lassen, nicht unterstützen. Solche Reisen seien «ethisch verwerflich», so das Unternehmen.

(nc/L'essentiel)