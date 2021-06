Covid-​​Zertifikate sollen das Leben ab Montag erleichtern

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Marc Hansen, Beigeordneter im Ministerium für Digitalisierung haben am Donnerstag in einer eigens anberaumten Pressekonferenz das neue CovidCheck-Zertifikat vorgestellt. Damit können sich vollständig Geimpfte, negativ Getestete und Genesene künftig ausweisen – etwa beim Besuch eines Restaurants oder für Konzerte und andere Großevents.

Das CovidCheck-Zertifikat, das digital auf das Smartphone geladen (PDF) oder in Papierform ausgestellt wird, ist gratis und soll den freien und sicheren Personenverkehr in der EU und weiteren europäischen Staaten während der Corona-Pandemie erleichtern. Wer in andere Länder reisen möchte, solle sich vorab über die dort geltenden Bestimmungen informieren. Sobald das neue Covidgesetz am 13. Juni in Kraft getreten ist, kann das Zertifikat auch im Großherzogtum genutzt werden.

180 Tage Schutz gelten für Genesene

«Das Zertifikat ersetzt nicht den Reiseausweis. Es beinhaltet lediglich Informationen über den Gesundheitszustand der Person», stellte die Gesundheitsministerin klar. Allerdings habe es große Bedeutung, wenn es darum ginge, wieder ein «halbwegs normales Leben zu führen», so Lenert weiter.

Als vollständig geimpft gilt man 14 Tage nach der Johnson & Johnson-Impfung sowie nach dem Erhalt der zweiten Dosis bei den anderen Impfstoffen. Wer eine Corona-Erkrankung überstanden hat, gilt bereits nach einer Injektion als geimpft.

PCR-Tests gelten 72 Stunden, Schnelltests haben eine Gültigkeit von 48 Stunden. Elf Tage nach einem positiven PCR-Test gilt man als Genesener, der angenommene Schutz für diese Gruppe liegt bei 180 Tagen.

Erste europäische Zertifikate am Freitag

Die QR-Codes, über die man das Zertifikat auf das Handy laden kann, erhält man ab dem heutigen Donnerstag bei der Impfung. «Der bis zum 10.Juni ausgestellte QR-Code war national und muss nun durch einen europäischen Code ersetzt werden», sagte Marc Hansen. Alle bereits Geimpften bekommen das europäische Zertifikat zugeschickt. Die ersten erreichen die Bürger laut Hansen schon am Freitag. Zusätzlich sind die Zertifikate für geimpfte bereits auf der Website myguichet.lu abrufbar. Die Zertifikate für Genesene sollen ab der kommenden Woche verschickt werden.

Zertifikat-Check in der App

Die CovidCheck.lu-App dient zur Verifizierung der Echtheit und Gültigkeit der Zertifikate und kann unter anderem von Gastronomen oder Eventveranstaltern genutzt werden. Sie ist sowohl im Google Play Store (Android) als auch im Appstore (Apple) verfügbar. Die Daten, die die App in Sekundenschnelle aus den Zertifikaten ausliest, würden nur dem Lesegerät angezeigt. «Sie werden nicht abgespeichert», versicherte Lenert.

(sw/L'essentiel)