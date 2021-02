Am Findel gibt es jetzt Corona-​​Tests für alle

«Unsere Passagiere haben in den letzten Monaten ihre Corona-Testergebnisse nicht immer rechtzeitig erhalten, um in Luxemburg an Bord ihres Fluges zu gehen. Deshalb bieten wir jetzt allen Passagieren und Besuchern ein Screening an, auch den abfliegenden Passagieren», berichtet Lux-Airport. Für eine Reise nach Amsterdam ist beispielsweise ein Schnelltest erforderlich, der weniger als vier Stunden alt ist.

Der neue Service wird seit Dienstag angeboten. Bei der Ankunft und vor allem bei der Abreise empfiehlt es sich, sich vorab online zu registrieren, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Kostenlose PCR-Tests werden seit Ende Dezember nicht mehr angeboten. Passagiere, die bei der Ankunft einen Test machen müssen (aus einem Land außerhalb der Europäischen Union oder des Schengen-Raums), müssen sich mit zehn Euro an den Kosten für den Antigentest beteiligen.

Andere Passagiere und Besucher vom Findel haben nun Zugang zu drei Arten von Tests. Antigen-Schnelltests, deren Ergebnis nach 30 Minuten vorliegt, für 79 Euro oder PCR-Tests mit Ergebnissen innerhalb von 24 Stunden für 119 Euro. PCR-Tests mit Ergebnissen innerhalb von 12 Stunden kosten 179 Euro. «Die Idee ist, dass jeder, der einen Test machen möchte, dies tun kann. Im Moment sind das nur ein paar Tests pro Tag», sagt André Hansen von Ecolog. «Als erstes muss man sehen, ob es einen Bedarf gibt. Aber wir können die Kapazitäten anpassen und uns 20 Tests pro Stunde vorstellen».

(Séverine Goffin/L'essentiel)