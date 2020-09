Urlaub in Nizza wird zur Quarantäne-​​Tortur

Eine Familie aus Luxemburg ist nach zwei Flügen innerhalb von fünf Tagen in Quarantäne an der Côte d’Azur gestrandet. Nachdem sie fünf Tage nach ihrem Flug darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass sie sich in Quarantäne begeben müssten.

Am Sonntag, den 23. August, stiegen Ksenia Lorrain und ihr Ehemann in den Flieger von Nizza nach Luxemburg und unterbrachen ihren Urlaub aus beruflichen Gründen für vier Tage, erzählt die Familie. Am Donnerstag, den 27. August, ging ihr Flug zurück nach Nizza. «Zwei Tage später teilte uns das Gesundheitsministerium mit, dass wir bis Sonntag, den 30. August, unter Quarantäne stehen», schreibt Ksenia Lorrain L'essentiel via Facebook.

« Ich persönlich finde es unglaublich, so spät gewarnt worden zu sein »

Fünf Tage nach dem besagten Flug erfuhren sie vom Ministerium, «dass es im Flugzeug am 23. August einen positiven Coronafall gab», erzählt sie. Also zu einem Zeitpunkt, an dem die Familie bereits wieder in Südfrankreich weilte. «So waren wir gezwungen, in Nizza in Quarantäne zu bleiben». Zudem mussten sie den Flug, der sie wieder nach Hause bringen sollte, streichen und «unsere Termine für diese Woche abzusagen».

Dabei hätte der komplette Flieger mit etwa 150 Passagieren nach der Landung in Luxemburg am 23. August unter Quarantäne gestellt werden müssen, erzählt sie: «Ich persönlich finde es unglaublich, so spät gewarnt worden zu sein», Fünf Tage nach dem besagten Flug, saß die Familie nun in der Gegend von Nizza fest und musste ihre Unterkunft länger anmieten.

«Wir können nicht rausgehen, bevor wir unsere Testergebnisse haben», bedauert die Mutter immer noch. «Wir können uns nicht allzu viel zu beklagen, wir sind hier besser dran als in einer Mine», sagt Ksenias Mann am Telefon, «aber wir mussten am Montag darum kämpfen, getestet zu werden». Denn in Südfrankreich könne man sich ohne Symptome nicht mehr testen lassen. «Aber wir waren hartnäckig. Wir werden die Ergebnisse nach vier Tagen haben, können aber nicht nach Hause und uns nicht mit den Kindern auf das Schuljahr vorbereiten.»

(Fréderic Lambert /L'essentiel)