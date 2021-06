Luxemburger Wald soll besser geschützt werden

Luxemburg ist zu 35 Prozent von Wäldern bedeckt, das sind rund 92.150 Hektar Fläche. Dadurch unterliegt mehr als ein Drittel des Landes teilweise archaischen Vorschriften: «Einige der Vorschriften sind 400 Jahre alt», seufzt François Benoy. Der Déi-Gréng-Abgeordnete ist Berichterstatter für einen Gesetzentwurf über «alles, was mit dem Wald zu tun hat».

Der Entwurf zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen nachhaltiger Waldbewirtschaftung, Schutz des natürlichen Lebensraums und Zugang für Freizeit und Wohlbefinden herzustellen. «Es geht darum, die verschiedenen Funktionen des Waldes zu gewährleisten und ihn gleichzeitig zu schützen», so Benoy. Das Gesetz betrifft sowohl öffentliche als auch private Wälder.

« Jeder hat Zugang zu den Wegen im Wald »

Private Spaziergänge sollen dabei auch weiterhin jederzeit möglich sein. «Jeder hat Zugang zu den Wegen im Wald zum Zweck des Spaziergangs – mit der Verpflichtung, das Gebiet nicht zu beschädigen». Dieser Aspekt kann jedoch auf Wunsch des Eigentümers vorübergehend eingeschränkt oder verboten werden. Zudem kann dieser nicht für Unfälle im Wald verantwortlich gemacht werden, die Nutzung erfolgt sozusagen auf eigene Gefahr.

Der Zugang zum Wald darf lediglich auf festen Wegen und öffentlichen Straßen erfolgen, Feuer im Wald sind außer in speziell dafür eingerichteten Bereichen verboten. Außerdem darf nicht mehr alles aus dem Wald mitgenommen werden. Kleine Mengen an Früchten oder Blumen sind erlaubt, der Weiterverkauf derselbigen ist verboten. Auch dürfen Bäume ohne Erlaubnis des Waldbesitzers nicht beschädigt, gefällt oder entfernt werden.

Abstimmung in diesem oder nächsten Jahr

Über diese Aspekte hinaus legt der Gesetzentwurf fest, dass «Wälder nach den Grundsätzen der nachhaltigen Forstwirtschaft bewirtschaftet werden müssen». Dabei wird es auch möglich sein, einen Teil des Waldes sich selbst zu überlassen. Der Text sieht auch Beschränkungen für den Holzeinschlag vor, um das Überleben des Waldes zu garantieren und gleichzeitig seine Nutzung zu ermöglichen.

Der Gesetzentwurf, der vor drei Jahren von Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) eingebracht wurde, wurde gerade vom Staatsrat bewertet. Nun arbeiten die zuständigen Abgeordneten im Ausschuss weiter an den Änderungsvorschlägen des Staatsrates und haben am Montag erste Änderungen angenommen. Eine Chamber-Abstimmung könnte in diesem oder im nächsten Jahr stattfinden.

(jw/L'essentiel)