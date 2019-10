Luxemburger arbeiten deutlich mehr als Franzosen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit durchschnittlich 40,6 Stunden pro Woche arbeitet ein Vollzeitbeschäftigter in Luxemburg mehr als in den anderen Ländern der Europäischen Union. In der EU liegt der Schnitt bei 40,2 Stunden. Die Deutschen arbeiten mit 40,7 Stunden pro Woche etwas mehr, die Belgier (40,2 Stunden) und Franzosen (39 Stunden) etwas weniger.

Wie die neueste Statec-Studie unter dem Titel «Arbeit und sozialer Zusammenhalt» zudem zeigt, hat sich die tatsächliche Arbeitszeit in den letzten Jahren in den meisten europäischen Ländern, einschließlich Luxemburg, verringert. Im Jahr 2010 arbeiteten die Menschen im Großherzogtum durchschnittlich 41,7 Stunden pro Woche.

«Die Zahl der Überstunden ist zurückgegangen», sagte Marco Schockmel, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt und Bildung beim Statec. Eine Umfrage zu den Arbeitskosten bestätigt dies. «Die durchschnittliche Anzahl der Überstunden pro Jahr und Person ist von 46 Stunden im Jahr 2008 auf 32 Stunden im Jahr 2016 gesunken», sagte Schockmel. Nur 4,1 Prozent der in Luxemburg ansässigen Personen arbeiten üblicherweise 49 oder mehr Stunden pro Woche. Diese Quote ist im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 9,2 Prozent relativ niedrig.

(Marion Mellinger/L'essentiel)