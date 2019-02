Mitarbeiter sollen 2 Millionen veruntreut haben

Das Ministerium für soziale Sicherheit hat am Montagabend in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass zwei CNS-Mitarbeitern vorgeworfen wird, Gelder veruntreut zu haben. Nach Angaben von L’essentiel soll es sich um einen Betrag in Höhe von rund zwei Millionen Euro handeln. Diese Summe soll in einem Zeitraum von zehn Jahren unterschlagen worden sein. Die Beschuldigten sollen Dokumente gefälscht und Überweisungen auf Bankkonten von Verwandten getätigt haben.

Der Betrug wurde erst vergangene Woche gemeldet. Wie in der am Montagabend veröffentlichten Mitteilung weiter hervorgeht, habe die Gesundheitskasse unverzüglich darauf reagiert. So wurden beide Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auch die Justizbehörde wurde informiert. Zudem berief der Präsident der CNS, Christian Oberlé, den Vorstand am Montagnachmittag zu einer Krisensitzung.

Für den heutigen Dienstagmorgen ist diesbezüglich eine weitere Sitzung geplant, in der sich der Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider, mit den Mitgliedern des Parlamentarischen Ausschusses für Arbeit und soziale Sicherheit zusammensetzt.

(Gaël Padiou/L'essentiel)