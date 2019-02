Nach Bombenexplosion: «Wir sind bestürzt»

Die Nachricht von der Bombenexplosion am Donnerstagmorgen in Waldhof hat das ganze Land erschüttert. Großherzog Henri teilte am Donnerstagabend via Twitter mit, dass er über den Tod der beiden Unteroffiziere «bestürzt und sehr berührt» sei. Gemeinsam mit der Großherzogin würdigte er den Einsatz der insgesamt vier betroffenen Soldaten.

Nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par cet incident tragique. — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) 14 février 2019

Auch Premierminister Xavier Bettel meldete sich während seiner Reise nah Madrid via Twitter. «Dieses Ereignis erinnert uns auf brutale Weise an die Gefahren, denen unsere Soldaten täglich ausgesetzt sind». Verteidigungsminister François Bausch, der am Donnerstagnachmittag eine Pressekonferenz abhielt, übertrug in sozialen Netzwerken auch den Tweet der luxemburgischen Armee, die ihre «Gedanken den Opfern, ihren Angehörigen und alle von diesem tragischen Vorfall Betroffenen» widmen.

Ech si betraff a schockéiert iwwer déi dramatesch Nouvelle haut vum Waldhaff. Am Numm vun der Regierung an a mengem perséinleche Numm deelen ech de Familljen a Frënn vun deene Verstuerwenen eist déifste Matgefill mat,de Blesséierte gutt Besserung an der Arméi eis Solidaritéit. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 14 février 2019

(L'essentiel/Nicolas Chauty)