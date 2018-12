Polizei kontrolliert Mülltransporte über Grenze

Die Umweltverwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Police Grand-Ducale während der letzten Tage drei Abfalltransportkontrollen durchgeführt. Sie erfolgten im Rahmen einer Fortbildung der Polizei am 27. November 2018 auf der Aire de Capellen in Richtung Luxemburg, am 04. Dezember auf der Aire de Capellen in Richtung Belgien, sowie am 05. Dezember 2018 auf der N31 Höhe Petingen.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die nötigen Genehmigungen und Begleitpapiere gelegt, welche gemäß europäischem und nationalem Recht bei dem Transport von Abfällen benötigt werden. An den drei Tagen wurden insgesamt 46 Lastwagen kontrolliert.

Dabei sind 32 Verstöße festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt worden, davon vier Verstöße gegen die Gesetzgebung betreffend den grenzüberschreitenden Abfallverbringungen. Die Kontrollen erfolgen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Inspektionsplanes, welchen jedes Land aufgrund der Bestimmungen der europäischen Abfallverbringungsverordnung erstellen muss.

(L'essentiel)