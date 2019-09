So finden Schüler wieder in den Schlaf-​​Rhythmus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während der Sommerferien sind die meisten später ins Bett gegangen und spät wieder aufgestanden. Ein Rhythmus, der überhaupt nicht dem entspricht, den die Schule vorgibt. Deshalb empfiehlt Linda Bertolino, die Leiterin der Kinderabteilung des Emile Mayrish Hospital Centre (CHEM), den alten Schlafrhythmus allmählich wiederherzustellen.

«Im Idealfall sollte man versuchen, etwa eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres in den alten Rhythmus zu finden», erklärt sie. Ein Kind im Alter von sechs bis 13 Jahren benötige etwa 11 Stunden Schlaf pro Nacht, so die Expertin. «Darum sollte man versuchen, die Schlafenszeit anzupassen, je nachdem, wann man wieder aufstehen muss.» Immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen, sei besonders wichtig, so Mayrish und rät Eltern «Achten Sie während der Wiederaufnahmezeit der Schule auf die Anzeichen von Schlafmangel beim Kind. Das kann zu Stimmungsschwankungen und Konzentrationsschwierigkeiten führen, das Kind kann gereizter sein». Jugendliche schlafen weniger, aber sie brauchen trotzdem eine gute Nachtruhe, betont sie.

Damit das Kind so gut wie möglich schläft, rät Mayrish, alle Bildschirme mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen auszuschalten. «Und keine Bildschirme direkt im Zimmern haben – weder Fernseher, noch Computer, Tabletts oder Telefon», ergänzt Linda Bertolino.

(Marion Mellinger/L'essentiel)