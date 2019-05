RTL muss nun doch französische Spots zeigen

Dies könnte der Nachspiel zu der Kontroverse sein, die im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen hat. RTL wurde von ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel) darüber informiert, dass Wahlkampfspots nun auch auf Französisch und nicht mehr nur auf Luxemburgisch übertragen werden dürfen.

Das sei das Ergebnis einer Einigung mit «einer sehr großen Mehrheit der an den Europawahlen teilnehmenden Parteien». Im Anschluss an diese Entwicklung wird RTL «ab sofort alle Spots senden, die den neuen Regeln entsprechen», sagte die Gruppe in einer Erklärung am Donnerstagabend. «Der Wille von RTL war schon immer, die in Absprache mit den Parteien festgelegten Regeln anzuwenden und einzuhalten».

Die Kontroverse entstand durch die Weigerung des luxemburgischen Fernsehsenders, die französischsprachigen Spots der Partei Déi Lénk zu senden. Nach dieser Entscheidung hatte die Linkspartei Premierminister Xavier Bettel befragt. Letzterer wollte sich nicht in den Austausch zwischen ALIA, den politischen Parteien und den betroffenen Medien einmischen.

(th/L'essentiel)