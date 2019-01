Tausende Kinderpornos – Luxemburger vor Gericht

Über 9800 Fotos und 75 Filme sollen sich in seinem Besitz befunden haben: Ein 43-jähriger Mann muss sich seit Freitagmorgen vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten, weil er sich im Besitz von Kinderpornografie befand. Unter den Fotos waren auch 9100 sogenannte «Bikini-Bilder», auf denen Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren zu sehen sind. Laut den Ermittlern könnten diese Bilder ebenfalls als Kinderpornografie gelten.

Von 2015 bis 2017 sammelte der Mann die Bilder und Filme. Die Polizei wurde schließlich durch einen Hinweis von Europol, dass Kinderpornos auf einen luxemburgischen Computer heruntergeladen worden wären, auf den Mann aufmerksam. Nach Ermittlungen befragte die Polizei auch dessen Ex-Frau, die ihren ehemaligen Mann bereits verdächtigt hatte. Im März 2017 kam es schließlich zur Festnahme des Angeklagten, der sofort umfänglich gestand.

«Da rutscht man nicht einfach so rein»

Vor zehn Jahren sei er das erste Mal per Zufall auf Kinderpornos gestoßen, es habe ihn interessiert und er sei nicht mehr davon losgekommen. Zudem habe er auch Fotos getauscht. Er sei aber erleichtert gewesen, als die Polizei ihn verhaftete, und endlich «Tabula rasa» machte. Er könne sich nicht erklären, wie er da hineingerutscht sei, sagte der Angeklagte vor Gericht.

«Da rutscht man nicht einfach so rein», zitiert rtl.lu die zuständige Richterin. Der Mann befindet sich in psychologischer Behandlung. Sein bereitwilliges Aussagen, sein sofortiges Geständnis und der Wille mit der Polizei zusammenzuarbeiten, wurde zu Gunsten des Angeklagten vom Gericht ausgelegt. Es wurden deswegen neben einer Geldstrafe, zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung gefordert. Wobei als Auflage besteht, dass der 43-Jährige sich in psychiatrische Behandlung begibt. Das Urteil erfolgt am 23. Januar.

