CSV fordert Tests, Strategien und Mitspracherecht

Ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall in Luxemburg hat die CSV-Fraktion bei einer Pressekonferenz in der Chamber deutliche Kritik an der Regierung geäußert. «Es gibt Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um zu einer Form von Normalität zurückzukehren»,erklärte Martine Hansen, Fraktionsvorsitzende der CSV. «Das Virus wird in den kommenden Monaten weiter zirkulieren, aber wir brauchen Perspektiven, vor allem für unsere Unternehmen», fuhr sie fort.

Sie betonte, dass «die beiden wichtigsten Werkzeuge zur Bekämpfung des Virus Impfstoffe und Schnelltests sind». Bei den Tests plädierte sie für «zwei Schnelltests pro Woche und pro Einwohner» und verwies auf Kosten von 250.000 Euro pro Monat, verglichen mit «zwei Millionen Euro pro Woche für das Large Scale Testing», welches derzeit durchgeführt werde.

Hansen kritisierte die Regierung vor allem dafür, dass keine Strategie aus der Krise erkennbar sei. Auch werde die Opposition in ihren Augen zu wenig in die Entscheidungsfindung einbezogen. Daher werde man für die kommenden Wochen eine große Debatte im Parlament zwischen der Regierung und allen vertretenen Parteien fordern. Es gehe vor allem darum, die Zeit nach der Pandemie zu diskutieren.

(jg/L'essentiel)