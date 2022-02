Männer sollen mehr Zeit für Hausarbeit haben

«Zu Beginn der Pandemie hatten wir einen Hoffnungsschimmer, dass unsere Forderungen erhört werden», berichtete die Plattform JIF, die die Demonstration zum Internationalen Frauentag am heutigen Dienstag organisiert. Rund 2500 Teilnehmer wollen um 17 Uhr in Luxemburg-Stadt vom Bahnhofsplatz zur Place d'Armes marschieren, um auf die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen. «Die unbezahlte Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, hat im Lockdown stark zugenommen», sagt Line Wies von JIF.

«Kein Staat hätte die Mittel, die von den Frauen unentgeltlich geleistete Arbeit zu finanzieren. In Deutschland, wo die Berechnungen durchgeführt wurden, würde dies 23 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts kosten», so Wies weiter. Die Forderung der Demonstranten laute nicht, diese Arbeit zu bezahlen, sondern sie gerechter aufzuteilen. Die Plattform schlägt eine Vier-Tage-Arbeitswoche wie in Island vor. «Dadurch wurde dort mehr Zeit für familiäre, sportliche und ehrenamtliche Aktivitäten frei». Auf die Frage, ob die Männer bei einer solchen Regelung verstärkt im Haushalt mit anpacken, sagt Wies: «Wir können nicht garantieren, dass sie nicht stattdessen Petanque spielen gehen. Deshalb sind auch Erziehungsmaßnahmen notwendig.»

«Nach der Geburt brauchen junge Mütter Ruhe», fügt Yasmine Chlouti hinzu. Daher die Idee eines «dreimonatigen Geburtsurlaubs anstelle des zehntägigen Vaterschaftsurlaubs. Dies sollte auch der Partnerin der Mutter in einem lesbischen Paar zugute kommen». Außerdem fordert die JIF mehr Kontrolle, um Lohnungleichheiten entgegenzutreten und eine Aufwertung von Berufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)