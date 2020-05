Kliniken wappnen sich für zweite Welle in Luxemburg

Es scheint, als hätte Luxemburg die erste Welle des Coronavirus hinter sich. Zumindest sagen das die aktuellen Zahlen: «Nur» noch 109 Covid-Patienten sind am Freitag in stationärer Behandlung, 22 davon intensivmedizinisch, die Zahl der Neuinfektionen ist moderat. Ein Erfolg, war das Klinikpersonal vor etwas mehr als einem Monat noch auf das Schlimmste gefasst. Auch für Cyril Thix, Facharzt für Anästhesiologie, Reanimation und Notfallmedizin am Hôpitaux Robert Schuman, ist damit ein Etappensieg erreicht: «Das Gesundheitssystem ist nicht zusammengebrochen und der befürchtete Tsunami konnte verhindert werden.»

Auch das Gesundheitsministerium verbucht die aktuellen Zahlen als Erfolg, nicht zuletzt des Confinements. «Die Epidemie-Kurve scheint abzuflachen». Ziel und Herausforderung sei es laut Ministerium gewesen, «die Zahl der Intensiv-Patienten unter 50 zu halten». Zeit zum Aufatmen sei dennoch nicht, wie Cyril Thix im Gespräch mit L'essentiel erklärt. Ein erneuter Anstieg der Infektionsszahlen könnte bevorstehen: «Die Krankenhäuser bereiten sich bereits auf eine zweite Welle vor. Ziel ist zu vermeiden, dass sie schlimmer als die erste wird.»

Einige Modelle sagen eine zweite Welle bereits Mitte Mai oder Anfang Juni voraus. Daher ist es laut dem luxemburgischen Facharzt wichtig, dass das Krankenhaus die Organisation, die zu Beginn der Krise eingerichtet wurde, aufrecht erhalten kann. Für ihn setzt das zusätzliche Ressourcen voraus, insbesondere mehr Personal. Sich für eine kurze Zeit zu reorganisieren und einer Sache oberste Priorität einzuräumen sei die eine Seite, aber ein ganzes Jahr – oder sogar noch länger – mit dem Coronavirus zu leben, sei eine Herausforderung völlig anderen Ausmaßes. «Wir werden uns an Covid-19 gewöhnen müssen, was unsere normalen Kapazitäten übersteigen wird. Wir mussten einen Teil der üblichen medizinischen Tätigkeit aufgeben – wenn wir so weitermachen wollen wie vorher, müssen wir künftig Entscheidungen treffen», warnt er.

