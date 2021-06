Kiloweise Drogen zwischen Esch und Audun verkauft

Nach sechsmonatigen Ermittlungen hat die Rauschgiftabteilung der Kriminalpolizei ein internationales Drogenhandelsnetz zwischen Luxemburg und Frankreich mit regelmäßigen Verbindungen in die Niederlande zerschlagen. Das gab die Police Grand-Ducale am heutigen Mittwoch bekannt. Der Mitteilung zufolge konzentrierte sich der Handel vor allem zwischen Esch-sur-Alzette im Süden des Großherzogtums und der benachbarten Grenzstadt Audun-le-Tiche im französischen Departement Moselle.

Die ausfindig gemachten Heroin- und Kokainhändler seien in den Verkauf der Drogen «im großen Stil» verwickelt gewesen. Anfang Juni 2021 wurden insgesamt fünf Personen verhaftet. Drei Personen wurden in vorläufige Haft genommen, zwei weitere befinden sich derzeit unter Justizaufsicht. 70 Polizisten und Zollbeamte waren an den Festnahmen und Durchsuchungen beteiligt. Die Polizei zeigte sich zudem erfreut über die «gute Zusammenarbeit mit den französischen Behörden».

Bei den Durchsuchungen im Großherzogtum und in Frankreich wurden drei Kilogramm Heroin und 1,5 Kilo Kokain, also insgesamt 4,5 Kilo Betäubungsmittel sichergestellt. Außerdem wurden 26.000 Euro Bargeld, Fahrzeuge, Dutzende Smartphones, falsche Ausweise, gefälschte Führerscheine und Wertgegenstände beschlagnahmt.

(fl/L'essentiel)